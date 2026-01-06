Esta es la convocatoria para postular a becas sociales en institutos técnicos tecnológicos

El Gobierno nacional, a través de la Dirección General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística (DGESTTLA), oficializó la apertura de postulaciones para las Becas Sociales 2026.

Esta convocatoria está diseñada exclusivamente para bachilleres de colegios fiscales y de convenio que buscan una formación práctica y de rápida inserción laboral en las mejores instituciones privadas del país.

A diferencia de las carreras universitarias largas, estas becas ofrecen la oportunidad de obtener un título de Técnico Superior en áreas estratégicas. La oferta académica incluye especialidades con alta demanda en el mercado actual:

Gastronomía y Turismo.

Informática, Electrónica y Sistemas.

Mecánica, Electricidad y Tecnologías industriales.

Diseño, Arte y Gestión Empresarial.

¿Cómo realizar el registro oficial?

Los interesados deben ingresar al portal especializado de la DGESTTLA para completar su postulación antes del viernes 9 de enero: dgesttla.minedu.gob.bo - Registro de Becas Institutos.

El proceso continuará con una Prueba Académica presencial y digital (del 20 al 24 de enero), donde se evaluará el razonamiento lógico y la comprensión lectora de los aspirantes. Los resultados finales se darán a conocer el 26 de enero, permitiendo que los nuevos becarios inicien sus actividades académicas el 2 de febrero.

