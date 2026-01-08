¿Qué pasaría si el mundo se queda sin internet? Esto dice un experto

En una era donde casi todo depende de la conectividad, imaginar un mundo sin internet parece una distopía. Sin embargo, expertos advierten que una desconexión total, aunque poco probable, tendría consecuencias inmediatas y devastadoras.

El especialista en transformación digital, Luis Fernando Gil Gareca, analizó este escenario hipotético y aseguró que una caída global de la red es extremadamente difícil, pero no imposible. Aunque nunca ocurrió un apagón total, las interrupciones regionales permiten anticipar los efectos.

Impacto inmediato en la economía

La primera consecuencia sería financiera.

“Caería la banca, el sistema financiero entraría en crisis. Todos estos sistemas dependen del internet”, afirmó Gil.

Las transacciones quedarían paralizadas, los mercados se detendrían y millones de operaciones quedarían inconclusas en cuestión de minutos.

Servicios esenciales en riesgo

Más allá del dinero, el impacto sería crítico en sectores como salud, transporte y seguridad. Hospitales, centrales de emergencia y sistemas de comunicación enfrentarían serias dificultades para operar.

Sin embargo, Gil recordó que no toda la población mundial sentiría el impacto de la misma manera.

“Casi dos mil millones de personas no tienen acceso a internet y ni siquiera notarían que dejó de funcionar”, explicó.

Caos informativo y social

La desconexión provocaría un colapso informativo global. Sin acceso a datos ni plataformas digitales, se ralentizaría la toma de decisiones y se activarían protocolos de emergencia en empresas y gobiernos.

Además, la falta de información verificada podría dar paso a rumores y desinformación, al no existir mecanismos inmediatos para contrastar datos.

Bolivia y la deuda digital

El experto también lamentó la situación de la conectividad en Bolivia.

“El internet en Bolivia es desastroso. Es uno de los más lentos de Latinoamérica, con una latencia exageradamente alta y precios muy elevados”, señaló.

