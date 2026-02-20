¿Sales de casa con el WiFi encendido? Podría estar afectando tu seguridad

En una era donde estar conectado es casi una necesidad, muchas personas salen de casa sin desactivar el WiFi de su celular. Sin embargo, esta práctica cotidiana puede tener consecuencias que van más allá de lo que imaginamos.

Aunque la conveniencia de estar siempre en línea es indiscutible, mantener el WiFi encendido fuera del hogar puede afectar tanto la seguridad como el rendimiento del dispositivo.

Impacto en la batería

Uno de los principales problemas es el consumo de energía. Incluso cuando no se está utilizando activamente una red inalámbrica, el teléfono continúa escaneando el entorno en busca de señales disponibles.

Este proceso constante de búsqueda implica un gasto adicional de batería que, a lo largo del día, puede reducir significativamente la autonomía del dispositivo.

Riesgos para la privacidad

Más allá del consumo energético, el verdadero peligro está en la seguridad.

Al dejar el WiFi activado, el celular podría conectarse automáticamente a redes públicas o abiertas sin que el usuario lo note. Estas redes suelen ser vulnerables y pueden ser aprovechadas por ciberdelincuentes para interceptar información personal, contraseñas o datos bancarios.

En entornos como aeropuertos, cafeterías o centros comerciales, este riesgo aumenta considerablemente si no se toman medidas de protección.

¿Qué se recomienda?

Desactivar el WiFi al salir de casa si no se va a utilizar.

Conectarse solo a redes conocidas y confiables.

Evitar redes públicas abiertas siempre que sea posible.

Utilizar una VPN segura cuando se necesite acceder a WiFi público.

En un mundo hiperconectado, la comodidad no debe estar por encima de la seguridad. Apagar el WiFi cuando no es necesario puede parecer un gesto mínimo, pero puede marcar una gran diferencia en la protección de tu información y en el rendimiento de tu celular.

