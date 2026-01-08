¡Insólito! Tekashi 6ix9ine se entrega y acabará preso con Maduro y Mangione

El controvertido artista estadounidense Daniel Hernández, conocido como Tekashi 6ix9ine, comenzó a cumplir una sentencia de tres meses de prisión en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, el mismo penal federal de alta seguridad donde están detenidos figuras de alto perfil como el expresidente venezolano Nicolás Maduro y Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare.

El rapero de 29 años se presentó el 6 de enero de 2026 ante las autoridades para iniciar su periodo de 90 días tras las rejas, tras admitir que violó los términos de su libertad supervisada impuesta en un caso previo.

¿Por qué está preso?

Hernández fue sentenciado a tres meses de prisión por incumplir las condiciones de su libertad condicional, tras admitir haber agredido a un hombre y poseer drogas en violación de ese acuerdo. Esta es la segunda vez en poco más de un año que regresa a prisión por infracciones relacionadas con sus obligaciones legales tras un caso federal de pandillerismo en el que cooperó con las autoridades.

Llegada y entrega

El artista llegó al MDC Brooklyn, en Sunset Park, acompañado de conocidos “influencers” y transmitió parte de su entrega en vivo en redes sociales antes de reportarse a la custodia federal.

¿Quiénes comparten prisión con él?

El penal donde cumplirá su condena alberga actualmente a varios detenidos de alto perfil, entre ellos:

Nicolás Maduro , expresidente de Venezuela, arrestado y trasladado a Nueva York en medio de cargos federales.

Cilia Flores , su esposa.

Luigi Mangione, acusado de homicidio del CEO de UnitedHealthcare.

El MDC de Brooklyn es conocido por albergar a figuras mediáticas y enfrentar críticas por sus duras condiciones.

