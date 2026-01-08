Tome previsiones antes de salir: Conozca cómo estará el clima este jueves 8 de enero en el país

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este jueves 8 de enero un clima inestable, con presencia de cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En el eje occidental, La Paz iniciará la jornada con cielos nublados y una temperatura mínima de 8°C, alcanzando una máxima de 22°C. Por la tarde se prevén tormentas eléctricas y durante la noche lluvias. En El Alto, la mínima será de 4°C y la máxima de 16°C, con cielos parcialmente nublados, lluvias y tormentas eléctricas en la tarde y precipitaciones esporádicas por la noche.

Oruro registrará temperaturas entre 5°C y 22°C, con cielos parcialmente nublados y lluvias acompañadas de tormentas eléctricas durante la tarde y la noche. En Potosí, se esperan mínimas de 4°C y máximas de 18°C, con cielos parcialmente despejados por la mañana, tormentas eléctricas en la tarde y lluvias nocturnas.

En el valle, Cochabamba tendrá una mínima de 12°C y una máxima de 28°C. Se pronostican cielos parcialmente nubosos por la mañana, tormentas eléctricas en la tarde y lluvias durante la noche.

Para Sucre, el Senamhi prevé cielos nublados con lluvias y tormentas eléctricas desde la tarde, con temperaturas entre 13°C y 23°C. En Tarija, la mínima será de 15°C y la máxima de 27°C, con cielos parcialmente despejados en la mañana y lluvias con tormentas eléctricas por la tarde y noche.

En el norte del país, Cobija registrará temperaturas entre 22°C y 31°C, con lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde. Trinidad alcanzará mínimas de 24°C y máximas de 32°C, con cielos nubosos a lo largo del día, tormentas eléctricas vespertinas y lluvias nocturnas.

Finalmente, en Santa Cruz, se espera una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 33°C, con cielos nubosos durante toda la jornada.

De manera general, el Senamhi recomienda tomar previsiones ante la probabilidad de tormentas eléctricas y lluvias en varias regiones del país.

