Economía

“Los bloqueos se tienen que terminar”: CAO exige a autoridades liberar carreteras ante pérdidas millonarias

Según Klaus Frerking, presidente de la entidad, solo el sector avícola genera Bs 15 millones diarios que hoy se ven afectados por la paralización de rutas.

Charles Muñoz Flores

08/01/2026 13:26

Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) advirtió que los bloqueos registrados en diferentes regiones del país están causando pérdidas económicas millonarias al sector productivo nacional. Según Klaus Frerking, presidente de la entidad, solo el sector avícola genera Bs 15 millones diarios que hoy se ven afectados por la paralización de rutas.

“El sector productivo ha sido claro: los bloqueos deben terminar. Bolivia necesita carreteras libres. No puede ser que un grupo de personas perjudique todo el trabajo que ha construido el agro nacional. Solo del sector avícola, se mueven Bs 15 millones diarios, más de 1.500 cerdos y 1.8 millones de litros de leche cada día”, afirmó Frerking.

 

También señaló que la campaña de verano, la más importante del país, abarca 1,6 millones de hectáreas y requiere condiciones óptimas para sembrar.

“Por responsabilidad necesitamos que las autoridades cumplan y liberen las carreteras. La ley se hizo para cumplirse. Sin caminos expeditos y sin producción, no hay alimento ni tranquilidad para los bolivianos”, añadió.

Frerking enfatizó que las pérdidas no se limitan a la avicultura: “Se faenan más de 2.500 reses diariamente y se producen millones de litros de leche, por lo que necesitamos seguridad jurídica y un compromiso real para construir una nueva historia de producción, paz y tranquilidad en Bolivia”.

 

