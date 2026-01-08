Bloqueos ponen en riesgo exportaciones de banano a Argentina

El presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, advirtió que la continuidad de los bloqueos en el país pone en riesgo los contratos de exportación de banano del Trópico cochabambino con Argentina y podría generar pérdidas millonarias para el sector productivo.

Morales informó que el bloqueo instalado en el municipio de Yapacaní afecta al menos a 20 camiones cargados con banano que deben llegar a la frontera con Argentina. Explicó que estos vehículos no cuentan con cadena de frío, debido a que el trasbordo se realiza en frontera a camiones argentinos que sí disponen de esta tecnología.

“Ayer nuestra dirigencia se reunió con las federaciones del trópico y ellos reconocieron que bloquear significa una pérdida monumental; sin embargo, vemos a grupos extremistas que salen a las carreteras. Hoy tenemos 20 camiones con banano parados en los bloqueos”, afirmó el dirigente.

El presidente de la CAC expresó su preocupación y pidió que la medida de presión sea levantada lo antes posible, advirtiendo que, de prolongarse, las consecuencias económicas para el sector podrían ser irreparables.

“Los bloqueos no solo nos generan pérdidas económicas por la producción que no llega a destino, sino que estamos al borde de perder contratos con Argentina, y esa es nuestra mayor preocupación”, remarcó.

Morales también señaló que otros sectores productivos se ven afectados, como los comerciantes de flores, tomando en cuenta que cada miércoles y jueves salen cargamentos desde Cochabamba hacia La Paz, además de hortalizas, verduras, frutas y carne de cerdo.

Desde la Cámara Agropecuaria de Cochabamba hicieron un llamado a las autoridades nacionales y a los sectores movilizados a instalar el diálogo y encontrar una solución al conflicto.

Bolivia exporta gran parte de su producción de banano a Argentina, su principal mercado externo, concentrando casi la totalidad de sus ventas internacionales, que en 2023 alcanzaron aproximadamente los 43,9 millones de dólares.

