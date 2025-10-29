TEMAS DE HOY:
Economía

Choferes cortan ruta en La Barranca por escasez de combustible

Pasado el mediodía de este miércoles se instaló la protesta. La medida impide el paso a un surtidor ubicado por la zona.

Miguel Ángel Roca Villamontes

29/10/2025 14:01

Foto: Magaly Benquique

Cansados por la prolongada espera de combustible, un grupo de transportistas instaló este miércoles un bloqueo en un surtidor ubicado en la avenida La Barranca, impidiendo el tránsito vehicular y la provisión de gasolina a los motorizados que aguardaban en la zona.

“Queremos diésel, queremos diésel”, gritaban los choferes mientras colocaban camiones en medio de la vía para interrumpir el paso.

Los conductores consultados por Red Uno denunciaron que permanecen en el lugar desde el sábado y que, aunque el combustible llega a otros surtidores, en ese punto no reciben abastecimiento.

Un chofer de micro lamentó que la escasez de diésel afecte directamente su trabajo. “Solo estamos pudiendo trabajar tres días a la semana, el resto lo pasamos en los surtidores esperando”, afirmó.

 

