Despliegan 1.500 efectivos para rescatar a damnificados en El Torno

El Coliseo Municipal del municipio de El Torno se ha transformado en el centro de comando conjunto de las Fuerzas Armadas, desde donde se coordinan las operaciones de búsqueda y rescate tras el desastre natural que afectó a varias comunidades de la región.

En el lugar ya se encuentran desplegados efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, la Policía Militar, personal de la Fuerza Naval y grupos de rescate, quienes se preparan para ingresar a las zonas más afectadas.

En total, aproximadamente 1.500 efectivos serán distribuidos en al menos 11 comunidades que permanecen gravemente afectadas y aisladas.

El principal objetivo de estas operaciones es el rescate de personas que continúan atrapadas e incomunicadas, debido a que el desborde del río ha destruido prácticamente todos los accesos terrestres hacia las comunidades damnificadas.

Asimismo, la Gobernación ha dispuesto equipos de lanchas y ambulancias que se encuentran listos para movilizarse una vez que se active formalmente el Centro de Operaciones de Emergencia en la alcaldía de El Torno, desde donde se ejecutará el plan integral de rescate y asistencia a las familias afectadas.

Se prevé que en el transcurso de la mañana se sumen helicópteros a las tareas de rescate aéreo. Hasta el día de ayer operaban al menos tres aeronaves, pero en horas de la tarde se incorporó un helicóptero Super Puma, con capacidad para trasladar hasta 30 personas, lo que permitirá agilizar la evacuación de damnificados desde distintas zonas del departamento de Santa Cruz.

Este despliegue marca el tercer día consecutivo de trabajos de emergencia en el municipio de El Torno, donde autoridades y equipos de respuesta continúan redoblando esfuerzos para atender a las comunidades que permanecen aisladas tras el desastre.

