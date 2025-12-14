TEMAS DE HOY:
Rodrigo Paz felicita a José Antonio Kast y ve oportunidad para fortalecer relación con Chile

El mensaje fue difundido a través de su cuenta oficial en la red social X, donde destacó el resultado como una expresión clara de la voluntad popular.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

14/12/2025 21:08

Foto: EFE.
Bolivia

El presidente Rodrigo Paz Pereira felicitó públicamente al político chileno José Antonio Kast tras su reciente triunfo electoral en Chile. El mensaje fue difundido a través de su cuenta oficial en la red social X, donde destacó el resultado como una expresión clara de la voluntad popular.

En su publicación, Paz señaló que cuando los pueblos se expresan con claridad “gana el sentido común” y se fortalecen los valores que, según indicó, sostienen a las sociedades. Asimismo, interpretó el resultado como un mensaje firme de la ciudadanía chilena en defensa de la familia, la seguridad ciudadana y la economía libre.

El mandatario boliviano también remarcó que este escenario abre una oportunidad histórica para avanzar en una relación basada en el respeto, la amistad y la cooperación entre Bolivia y Chile, países que mantienen una relación bilateral marcada por diferencias históricas, pero también por espacios de diálogo.

Paz subrayó la importancia de respetar las decisiones democráticas y de trabajar en la construcción de vínculos que favorezcan la estabilidad y el desarrollo entre ambos países.

 

 

