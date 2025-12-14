El wrestling volvió a rendirse a una de sus tradiciones más simbólicas: el combate de retiro. En la noche del sábado, Gunther venció a John Cena en un duelo clásico que significó el adiós definitivo del 17 veces campeón mundial a los cuadriláteros, en un Capital One Arena de Washington colmado de público y personalidades del deporte, la cultura y la política.

La victoria del austríaco no fue una más. En apenas seis meses, Gunther ha sido el encargado de poner punto final a las carreras de Goldberg y John Cena, dos de las mayores figuras en la historia de este deporte espectáculo. Un mensaje contundente para el vestuario de WWE y una confirmación de su estatus como referente de la nueva generación.

El combate fue el cierre de una historia que WWE venía construyendo desde hace un año y que ponía fin a más de dos décadas de trayectoria de Cena, quien siempre evitó convertirse en un luchador a tiempo parcial. Pese a lesiones y compromisos cinematográficos, el estadounidense logró subirse al ring al menos una vez por año, manteniendo un vínculo constante con el público.

Aunque el desenlace parecía inevitable, hubo momentos en los que la experiencia y el carisma de Cena hicieron soñar a los aficionados con una despedida victoriosa. Sin embargo, la solidez y dureza de Gunther terminaron imponiéndose. WWE reforzó así la credibilidad del austríaco, especialmente tras su derrota en WrestleMania, dejándolo en una posición privilegiada para futuros desafíos titulares.

El final llegó tras un intenso intercambio de golpes, cuando Gunther aplicó una de sus maniobras de sumisión y obligó a Cena a rendirse. Luego del combate, el ring se llenó de homenajes y emociones, con la presencia de campeones como Cody Rhodes y CM Punk, quienes cedieron simbólicamente sus títulos en señal de respeto. La última imagen de John Cena en WWE quedará marcada por el reconocimiento y el legado de una carrera histórica, que ahora da paso a su nuevo rol como embajador global de la empresa.

