TEMAS DE HOY:
acopio de combustible Ataque a patrulla Luis Arce

27ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Tragedia en un partido de pickleball: jugador fallece tras caer desde un tercer piso

El deportista perdió la vida de manera instantánea luego de precipitarse al vacío al intentar salvar una pelota durante un partido. 

Martin Suarez Vargas

14/12/2025 11:28

Foto genérica. Internet.
Mundo.

Escuchar esta nota

Un jugador de pickleball falleció de forma instantánea tras caer desde un tercer piso, en un trágico accidente ocurrido mientras disputaba un partido. El hecho se produjo cuando el deportista intentó salvar una pelota y se dirigió hacia una zona perimetral de la cancha.

Según se observa en las imágenes que circulan del momento, el jugador habría confundido la profundidad del espacio, que estaba cercado por una baranda, creyendo que no representaba un desnivel significativo. En la secuencia, se aprecia cómo trepa el cerco y posteriormente se lanza, cayendo desde una considerable altura.

Al percatarse de lo ocurrido, sus compañeros reaccionaron con gestos de desesperación y abandonaron de inmediato la cancha para intentar auxiliarlo. Sin embargo, pese a la rápida reacción, el deportista ya había perdido la vida producto de la caída.

Las imágenes del suceso han sido calificadas como altamente sensibles, mientras el hecho ha generado conmoción en el entorno deportivo y reabre el debate sobre las medidas de seguridad en instalaciones donde se practican disciplinas como el pickleball.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

Mundial sub-17

11:30

Mundial sub-17

12:00

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

Mundial sub-17

11:30

Mundial sub-17

12:00

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD