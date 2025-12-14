Un jugador de pickleball falleció de forma instantánea tras caer desde un tercer piso, en un trágico accidente ocurrido mientras disputaba un partido. El hecho se produjo cuando el deportista intentó salvar una pelota y se dirigió hacia una zona perimetral de la cancha.

Según se observa en las imágenes que circulan del momento, el jugador habría confundido la profundidad del espacio, que estaba cercado por una baranda, creyendo que no representaba un desnivel significativo. En la secuencia, se aprecia cómo trepa el cerco y posteriormente se lanza, cayendo desde una considerable altura.

Al percatarse de lo ocurrido, sus compañeros reaccionaron con gestos de desesperación y abandonaron de inmediato la cancha para intentar auxiliarlo. Sin embargo, pese a la rápida reacción, el deportista ya había perdido la vida producto de la caída.

Las imágenes del suceso han sido calificadas como altamente sensibles, mientras el hecho ha generado conmoción en el entorno deportivo y reabre el debate sobre las medidas de seguridad en instalaciones donde se practican disciplinas como el pickleball.

