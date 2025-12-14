La Suriname Football Bond (SVB) anunció oficialmente la llegada de Henk ten Cate como nuevo director técnico de la selección nacional masculina, tras la renuncia de Stanley Menzo, de quien el propio Ten Cate era asistente. La federación surinamesa informó que el acuerdo ya está cerrado y que el entrenador asumirá de inmediato la conducción del equipo.

Ten Cate cuenta con una amplia trayectoria internacional. A lo largo de su carrera dirigió a clubes como Vitesse, Ajax, Panathinaikos y Al-Ittihad, además de integrar cuerpos técnicos de primer nivel. Fue asistente de Frank Rijkaard en el Barcelona entre 2003 y 2006 y posteriormente acompañó a Avraam Grant en el Chelsea entre 2007 y 2008. Por estos antecedentes, es considerado el estratega surinamés más exitoso de la historia.

Según el comunicado de la SVB, Ten Cate tendrá la misión de preparar y liderar a Surinam en los playoffs de la Copa del Mundo que se disputarán en marzo de 2026, instancia decisiva en la lucha por la clasificación mundialista. La federación expresó plena confianza en que su experiencia, ideas tácticas y liderazgo permitan elevar el nivel competitivo de la selección.

En las próximas semanas, el gerente general Brian Tevreden trabajará junto a Ten Cate en la definición de la lista de jugadores y el plan de preparación rumbo a los playoffs. Además, se confirmó que el cuerpo técnico será reforzado con nuevos asistentes para encarar este desafío clave.

