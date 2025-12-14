TEMAS DE HOY:
Cochabamba: Salidas de buses hacia Santa Cruz se mantienen con normalidad

A pesar de las lluvias e inundaciones en Santa Cruz, los buses desde Cochabamba hacia el departamento oriental circulan con normalidad; autoridades recomiendan precaución.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/12/2025 14:19

Cochabamba, Bolivia

A pesar de las fuertes lluvias e inundaciones que afectan varios puntos de Santa Cruz, las salidas de buses desde Cochabamba hacia el departamento cruceño se desarrollan con normalidad, según informaron desde la terminal de buses.

Sin embargo, las autoridades recomiendan a los pasajeros mantener precaución durante el viaje, especialmente porque un puente ubicado en Entre Ríos ha colapsado, lo que podría generar retrasos o desvíos.

Los conductores están tomando rutas alternativas y extremando las medidas de seguridad para garantizar el traslado seguro de los pasajeros. Se aconseja a los viajeros informarse previamente sobre el estado de las carreteras antes de emprender su viaje.

Las lluvias han provocado complicaciones en diferentes municipios de Santa Cruz, dejando personas fallecidas, desaparecidos y miles de damnificados. 

