Guabirá derrota a Blooming y clasifica a la Copa Sudamericana

Guabirá venció por 1-0 a Blooming en el estadio La Caldera del Diablo, en un partido correspondiente a la fecha 30 del campeonato boliviano. El único gol del encuentro fue anotado por Cristian Barco, quien transformó un penal al minuto 35 del segundo tiempo y se consolidó como el jugador más destacado del partido.

El equipo dirigido por Marcelo Straccia se plantó con un esquema 4-3-3, mostrando solidez defensiva liderada por Jhon Velasco, y eficacia en el medio campo con el aporte de Barco, Thiago Ribeiro y Andrés Moreno. Blooming, por su parte, jugó con un 5-3-2 bajo la dirección de Mauricio Soria, pero no logró superar la férrea defensa local. El partido contó con la supervisión del árbitro Luis Villarroel, y estuvo marcado por la expulsión de Richard Spenhay en Blooming al minuto 49 del segundo tiempo.

Con este triunfo, Guabirá alcanza los 43 puntos, asegurando su presencia en la Copa Sudamericana, mientras que Blooming se queda con 46 unidades, ocupando el cuarto lugar del torneo. El equipo azucarero cerró así una jornada clave con un resultado que refuerza su campaña y proyecta expectativas internacionales para la próxima temporada.

