Tragedia en Jorochito: Motociclista pierde la vida en accidente de tránsito

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo 14 de diciembre en la localidad de Jorochito, en el barrio Los Pinos, a la altura de la entrada al colegio Jhon Andrew, cuando una movilidad impactó con una motocicleta que circulaba por la zona.

Los testigos que presenciaron el fatal accidente informaron que el motociclista fue impactado por un vehículo, provocando que este perdiera el control y cayera violentamente sobre el pavimento, golpeando su cabeza.

Tras el impacto, el hombre quedó tendido en plena carretera y, según testigos, no presentaba signos vitales por lo que se aguarda un informe oficial.

Mira la programación en Red Uno Play