VIDEO: Así fue el momento en que atacaron a una patrulla de la policía en San Carlos, Santa Cruz

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que una patrulla de la policía fue atacada en el municipio de San Carlos, en el departamento de Santa Cruz. Las imágenes muestran cómo, de manera sorpresiva, un grupo de personas descendió de vehículos para agredir a los efectivos mientras intentaban refugiarse.

Según las grabaciones, la patrulla se encontraba parqueada a un costado de la vía cuando, de un minibús, bajaron al menos cinco individuos que comenzaron a golpear la camioneta policial con palos y piedras. Tras el ataque, los agresores huyeron rápidamente del lugar.

Segundos después, los uniformados descendieron para revisar los daños en la patrulla, mientras algunos pobladores también se acercaban a la escena.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, los efectivos se habían trasladado a la zona de Buen Retiro, ubicada entre los municipios de Buena Vista y San Carlos, para atender una emergencia. Durante el operativo, fueron perseguidos por varios kilómetros hasta ser interceptados por los agresores.

Producto de la agresión, un policía resultó herido con diagnóstico preliminar de policontuso y fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.

Mira la programación en Red Uno Play