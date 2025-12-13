TEMAS DE HOY:
Aprehensión de Luis Arce Luis Arce Fondo Indígena

27ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Eduardo León pide que se profundice el caso Fondo Indígena y se convoque a más implicados

El abogado Eduardo León advierte que hay al menos 20 personas más que deben ser investigadas por desvío de recursos estatales.

Hans Franco

12/12/2025 20:41

Foto: Abogado León pide ampliar investigación del caso Fondioc
La Paz

Escuchar esta nota

El abogado Eduardo León, uno de los denunciantes del caso Fondo Indígena, pidió este viernes que el Ministerio Público profundice las investigaciones para establecer plenamente las responsabilidades en el presunto desfalco millonario.

“Hace como 10 años lo dijimos: esta es una responsabilidad de Luis Arce Catacora y todo el séquito que ha estado alrededor de él”, declaró en conferencia de prensa.

León sostuvo que, aunque la detención preventiva por cinco meses del expresidente es un avance, la Fiscalía debe usar ese tiempo para presentar avances sólidos y ampliar las indagaciones.

Recordó que, según los informes presentados, se habría causado un daño económico superior a los 4.000 millones de bolivianos, que equivalían a más de 700 mil dólares en ese entonces.

Piden investigar a más personas

El abogado también exhortó a que se convoque a al menos 20 personas que habrían sido mencionadas en auditorías y denuncias previas, por haber recibido fondos en cuentas personales sin justificación legal.

“La Fiscalía debe actuar con celeridad y garantizar que todos los implicados rindan cuentas ante la justicia”, enfatizó.

León reiteró que el objetivo es recuperar los recursos públicos desviados y sentar un precedente contra la corrupción en programas estatales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD