Eduardo León pide que se profundice el caso Fondo Indígena y se convoque a más implicados

El abogado Eduardo León, uno de los denunciantes del caso Fondo Indígena, pidió este viernes que el Ministerio Público profundice las investigaciones para establecer plenamente las responsabilidades en el presunto desfalco millonario.

“Hace como 10 años lo dijimos: esta es una responsabilidad de Luis Arce Catacora y todo el séquito que ha estado alrededor de él”, declaró en conferencia de prensa.

León sostuvo que, aunque la detención preventiva por cinco meses del expresidente es un avance, la Fiscalía debe usar ese tiempo para presentar avances sólidos y ampliar las indagaciones.

Recordó que, según los informes presentados, se habría causado un daño económico superior a los 4.000 millones de bolivianos, que equivalían a más de 700 mil dólares en ese entonces.

Piden investigar a más personas

El abogado también exhortó a que se convoque a al menos 20 personas que habrían sido mencionadas en auditorías y denuncias previas, por haber recibido fondos en cuentas personales sin justificación legal.

“La Fiscalía debe actuar con celeridad y garantizar que todos los implicados rindan cuentas ante la justicia”, enfatizó.

León reiteró que el objetivo es recuperar los recursos públicos desviados y sentar un precedente contra la corrupción en programas estatales.

