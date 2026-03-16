Generación Alfa impulsa la transformación de la educación en la era digital

La Generación Alfa, conformada por niños y adolescentes nacidos entre 2010 y 2025, está impulsando una transformación profunda en las dinámicas educativas a nivel global y también en Bolivia.

Sara Yoshino, miembro del Jefatura de Enseñanza y Aprendizaje (JEA) de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica que “la generación Alfa se caracteriza por ser nativa digital, es decir, esta generación a diferencia de las anteriores, pasa horas frente a las pantallas y gran parte de sus vidas, sus aspiraciones y su desarrollo en la sociedad está ligada a esto”, sostiene la académica.

La generación Alfa es la primera generación nativa digital total, que no solo utiliza la tecnología como herramienta, sino que construye gran parte de su identidad, aprendizaje y visión del mundo a partir de ella. Esta condición cambia la forma en que procesan la información, se comunican y aprenden.

Este escenario obliga a las instituciones educativas a replantear métodos, contenidos y el rol mismo del docente. Mantener modelos educativos tradicionales basados únicamente en la clase magistral resulta insuficiente.

Yoshino advierte que “es necesario reestructurar la forma de enseñar (…) es necesario que los educadores se adapten y, con ello, adapten las metodologías, esto además de ponerse al tanto con el uso de la tecnología, para guiar al estudiante de forma integral”. La adaptación ya no es opcional, es una condición para garantizar aprendizajes significativos.

Uno de los cambios más visibles es la incorporación de inteligencia artificial como parte del ecosistema educativo. Para la Generación Alfa, la IA no es una novedad, sino un acompañante de clase.

Plataformas con aprendizaje adaptativo ajusta el nivel de dificultad en tiempo real según el progreso del estudiante, mientras que tutores virtuales guían mediante preguntas, fomentando el pensamiento crítico más que la memorización. Este enfoque responde a una realidad clara: su capacidad de atención promedio ronda los ocho segundos, por los contenidos breves, visuales y altamente interactivos se vuelven clave para lograr hasta un 70% más de retención.

A ello se suma la gamificación y el uso de realidad aumentada, virtual y convertirse en experiencias inmersivas. Para una generación acostumbrada a entornos como Roblox o TikTok, donde aprender debe ser dinámico, visual y participativo.

Daniela Endara Daguer, abogada y docente también de JEA en Unifranz, señala que el principal desafío comienza por un cambio de mentalidad. “Hablamos de una generación que se comunica distinto, que tiene información del mundo a un clic, y también IA para ayudar en su desarrollo, por lo que, si bien podemos ver aún carreras tradicionales y/o necesarias para la sociedad y su funcionamiento, éstas tienen un componente digital y actualizado”, señala la académica.

No se puede obviar el uso de la tecnología, los avances y los alcances de esto, añade Endara. Esto implica que incluso las profesiones clásicas deben incorporar competencias digitales, análisis de datos y pensamiento tecnológico.

Otro rasgo distintivo de la Generación Alfa es su paso de consumidores a creadores de contenido. Aprenden mejor cuando producen: podcasts, videos, proyectos digitales o prototipos. El aprendizaje basado en proyectos y la alfabetización en datos —incluida la capacidad de distinguir información real de contenidos generados por IA— se convierten en habilidades esenciales desde edades tempranas.

Sin embargo, no todo gira en torno a la tecnología. La sobreexposición digital ha reforzado la necesidad de fortalecer las habilidades socioemocionales. Las instituciones educativas priorizan hoy la salud mental, la regulación emocional, la empatía y la socialización presencial como contrapeso a la hiperconectividad. El aula física, lejos de desaparecer, se resignifica como un espacio para aprender a comunicarse, negociar y trabajar en equipo.

La Generación Alfa está reescribiendo las reglas de la educación. Impulsa modelos hiperpersonalizados, flexibles, gamificados e inmersivos, donde la tecnología convive con valores sociales, conciencia ambiental y desarrollo humano. El reto para las universidades y escuelas no es solo incorporar innovación, sino equilibrar con la formación ética y emocional que permitirá formar a los líderes del futuro.

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