Estrategias educativas transforman los celulares en herramientas de aprendizaje

Este 2026, el debate educativo ya no gira únicamente en torno a prohibir o permitir los celulares en el aula, sino en cómo convertirlos en herramientas pedagógicas efectivas sin caer en la distracción permanente. En Bolivia, la discusión se intensificó tras la Resolución Ministerial 01/2026, que restringe su uso en clases; sin embargo, especialistas advierten que el desafío no es excluir la tecnología, sino gestionarla con criterio educativo.

Ariel Villarroel, responsable de la Jefatura de Enseñanza y Aprendizaje (JEA) de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), sostiene que los dispositivos móviles pueden ser aliados estratégicos. Muchas veces considerados distractores, los celulares pueden, en contrapartida, “constituirse en herramientas de apoyo valiosas para los docentes, siempre y cuando se utilicen de manera apropiada y se establezcan reglas claras para su uso”, sostiene el académico.

Del distractor al recurso didáctico

El potencial pedagógico del celular es amplio. Villarroel identifica múltiples aplicaciones concretas en el aula. Por ejemplo, el acceso a información académica confiable. “Los estudiantes pueden acceder a aplicaciones educativas, diseñadas para ayudar a mejorar sus habilidades en diversas áreas, como matemáticas, idiomas, ciencias y más”, explica.

También destaca su valor para la investigación: “los teléfonos celulares pueden utilizarse para buscar información en línea, verificar hechos y acceder a enciclopedias digitales y bases de datos académicas”. Esto resulta clave en un contexto donde la alfabetización digital y la verificación de datos son competencias esenciales.

Sin embargo, Villarroel advierte que la tecnología requiere planificación. “Es importante que los docentes establezcan reglas claras sobre el uso de los teléfonos celulares en el aula y fomenten el uso responsable. También es fundamental considerar la brecha digital y garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a un dispositivo, ya que no todos pueden contar con un teléfono móvil”, puntualiza.

Estrategias concretas de integración

Entre las estrategias más efectivas se encuentra el modelo de aula invertida (flipped classroom), donde el estudiante revisa contenidos breves en casa y en clase se dedica al análisis y resolución de problemas. Otra práctica es la “búsqueda del tesoro” con códigos QR, que activa el movimiento físico y el trabajo en equipo.

La gamificación también muestra resultados positivos, donde grupos que crean tutoriales, cuentos en realidad aumentada o micro-podcasts desarrollan habilidades de síntesis, creatividad y comunicación. En todos los casos, el tiempo debe ser regulado —por ejemplo, 15 minutos por sesión— y con roles rotativos (creador, editor, evaluador) para fortalecer la autorregulación. Villarroel subraya que no se trata de usar tecnología por moda, sino con intención pedagógica.

“Existen muchas herramientas tecnológicas educativas disponibles para docentes y estudiantes, y su elección depende de diversos factores, como el nivel educativo, los objetivos de aprendizaje y las preferencias individuales”, manifiesta el especialista.

Además agrega que es importante la elección de las herramientas tecnológicas, porque deben alinearse con los objetivos de aprendizaje de la institución y las necesidades específicas de los docentes y de los estudiantes. Además, lo importante de brindar capacitación constante y apoyo adecuado para garantizar un uso efectivo de estas herramientas en el entorno educativo.

Riesgos y salud mental

Desde la psicología, el enfoque complementa la mirada pedagógica. Liudmila Loayza, directora de la carrera de Psicología de Unifranz, advierte que “El uso incontrolado del Internet y teléfono celular podría ser un aspecto negativo en el desarrollo del niño”. La exposición sin supervisión puede derivar en adicción digital, ciberacoso o problemas de autoestima.

Por ello, la especialista reflexiona que “la tecnología tiene que ser una aliada para nuestras vidas y no un perjuicio ni una incomodidad en la vida de nuestros hijos”. El equilibrio entre regulación y aprovechamiento educativo es la clave.

Hacia un contrato digital de aula

La evidencia internacional muestra que la distracción puede reducir la atención hasta en un 20% cuando no hay reglas claras. Frente a ello, surge el concepto de “contrato digital de aula”: acuerdos explícitos sobre cuándo se usa el dispositivo, para qué finalidad y bajo qué criterios de respeto y seguridad.

En síntesis, los celulares no son, por sí mismos, enemigos del aprendizaje. Bien gestionados, se convierten en micro-laboratorios portátiles capaces de potenciar la investigación, la creatividad y el pensamiento crítico. El reto para las instituciones educativas bolivianas no es elegir entre prohibir o permitir, sino diseñar estrategias pedagógicas que transformen la tecnología en una aliada consciente del proceso formativo.

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