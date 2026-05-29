La papa se consolida como alimento fundamental a nivel mundial e impulsa el desarrollo rural

La papa, uno de los alimentos más importantes del mundo, impulsa la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible y el desarrollo económico. Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), este cultivo ancestral no solo garantiza alimento diario para millones de personas, sino que también genera empleo, dinamiza la economía local y preserva conocimientos tradicionales.

Para la FAO: “La papa no solo es un alimento básico en la dieta de muchas personas, sino que también ofrece oportunidades de empleo y crecimiento económico sostenible a lo largo de sus cadenas de valor”.

Este cultivo contribuye a la reducción de la pobreza, la resiliencia a sistemas agroalimentarios más inclusivos y sostenibles. De la misma manera, gracias a su amplio consumo, contribuye a alcanzar los principales objetivos de los ODS, como es el de lograr el hambre cero, promover la agricultura sostenible y fomentar las oportunidades económicas.

En el día Internacional de la Papa este 2026, celebrado el 29 de mayo bajo el lema “Donde crecen las patatas, prosperan los medios de vida”, la FAO busca visibilizar el papel estratégico de este cultivo en la reducción de la pobreza y en la construcción de sistemas agroalimentarios más sostenibles.

Producción fortalece economía y genera empleo local

En Bolivia, especialmente en regiones como Morochata, Cochabamba, este cultivo ancestral no solo garantiza alimentación, sino que también impulsa el desarrollo local, fortalece la economía de las familias productoras y promueve prácticas sostenibles en el área rural.

Simay Vera, directora de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica sobre la importancia y la realidad productiva de la región.

“Más del 90% de las personas viven en la comunidad de Morochata, y se dedican a la producción de papa. Entonces, es un alimento completamente estratégico para el desarrollo local de esta comunidad, además de representar su principal fuente de alimentación es una fuente de ingresos y una posible fuente de empleo”, explica la académica.

Morochata ocupa un lugar importante en la producción nacional de papa. Según datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), el municipio cuenta con más de 8.000 hectáreas cultivadas y alrededor de 3.500 productores dedicados a esta actividad. Sin embargo, uno de los principales desafíos continúa siendo la falta de infraestructura para transformar la materia prima y darle valor agregado.

Unifranz impulsa innovación sostenible en la producción de papa

Con el objetivo de responder a esta necesidad, estudiantes de Unifranz Cochabamba desarrollaron un modelo integral de negocio para una futura planta procesadora de papa, orientada a diversificar productos y ampliar mercados.

“Después de un diagnóstico generado a la comunidad, donde se ha identificado que existen grandes oportunidades de expansión de mercados, al evidenciar un excedente de producción y ver que se estaba comercializando el producto a precios que no eran favorables para la comunidad, entonces se ha visto el diseño de modelos de negocios sostenibles para cuatro productos como: papas chip, puré de papas, almidón de papa y lo que son las papas bastón”, explica la académica.

La iniciativa contempló la producción de chips, puré, fécula y papas bastón congeladas, con una visión enfocada en sostenibilidad y economía circular. La propuesta también incluyó estrategias de comercialización, estudios financieros y procesos productivos adaptados a diferentes mercados.

“Se ha desarrollado las estrategias de comercialización, se ha desarrollado los procesos productivos para cada una de las líneas de producto, se ha realizado la evaluación financiera de cada uno y creo que es importante resaltar que se ha visto en los diferentes mercados en los cuales entraría cada uno de esta línea de productos”, explica Vera.

La propuesta incorporó prácticas sostenibles como reutilización de residuos, uso eficiente del agua, reducción de emisiones y aprovechamiento energético. Estas acciones responden a una necesidad cada vez más urgente: producir alimentos cuidando el medio ambiente y garantizando sostenibilidad a largo plazo.

Papa preserva cultura y fortalece resiliencia comunitaria

Por su parte, la organización internacional destaca que la papa es un cultivo clave frente a los desafíos del cambio climático debido a su capacidad de adaptación y a la enorme diversidad de variedades nativas existentes en regiones andinas.

Desde Unifranz, la experiencia también busca demostrar que la educación puede generar impacto real en las comunidades. Los estudiantes trabajaron directamente con productores, analizaron procesos y diseñaron propuestas concretas orientadas al desarrollo sostenible.

“Este proyecto fue más allá de un ejercicio académico. Nuestros estudiantes asumieron el rol de consultores, generando propuestas de impacto real para una comunidad productiva”, destacó Simay Vera. “Aplicaron conocimientos técnicos, dialogaron con productores e incluyeron estrategias de sostenibilidad. Esa es la esencia de nuestro modelo educativo: aprender haciendo” sostiene.

La papa no solo alimenta mesas; también impulsa empleo, protege la biodiversidad, preserva tradiciones y abre caminos hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible.

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