Psicoeducación: una herramienta clave para mejorar la salud mental

Los problemas de salud mental son cada vez más visibles, y la terapia psicológica ha evolucionado hacia enfoques más integrales. Uno de los pilares más importantes en este proceso es la psicoeducación, una herramienta que permite al paciente comprender lo que le ocurre y asumir un rol activo en su recuperación porque busca empoderar al paciente mediante el conocimiento.

Pedro Aramayo, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), sostiene: “La psicoeducación es instruir al paciente, contarle, comentarle en qué consiste el tratamiento de manera general. Esta parte de la psicoeducación me parece muy relevante. A mi criterio se puede y se debería más bien aplicar en todos los casos que los pacientes acuden a psicoterapia, para comprender cómo va a progresando la patología, la enfermedad en el paciente”, explica.

La psicoeducación es un proceso estructurado mediante el cual el profesional explica la naturaleza de los trastornos, sus causas, evolución y posibles tratamientos. Esto permite que la persona deje de percibir su malestar como algo incomprensible o incontrolable.

Psicoeducación fortalece comprensión del paciente

El conocimiento actúa como una herramienta de alivio emocional. Cuando el paciente entiende qué le ocurre, puede reducir por ejemplo: la ansiedad y el miedo asociado a lo desconocido.

“Muchas veces, el paciente se siente comprendido e identificado con lo que está viviendo cuando logra entender el origen de su situación y las posibles consecuencias que podría enfrentar si no se interviene a tiempo. En algunos casos, además, el proceso terapéutico va acompañado de tratamiento farmacológico con el apoyo del área de psiquiatría”, explica Aramayo.

Este proceso también ayuda a desmitificar los trastornos mentales, reduciendo el estigma y promoviendo una visión más científica y humana de la salud mental.

Información mejora adherencia al tratamiento

Uno de los principales beneficios de la psicoeducación es que mejora la adherencia al tratamiento. Cuando el paciente comprende por qué debe seguir ciertas recomendaciones, es más probable que las cumpla. Esto incluye tanto la terapia psicológica como, en algunos casos, el tratamiento farmacológico.

“Explicarle al paciente cuáles serán los efectos de los medicamentos que recibirá y ayudarle a comprender qué es lo que está ocurriendo, qué podría pasar y cómo se desarrollará el proceso terapéutico permite generar mayor confianza y predisposición al tratamiento”, destaca el académico.

Además, la psicoeducación permite que el paciente identifique señales de alerta y aplique estrategias de autocuidado, lo que contribuye a prevenir recaídas.

“Cuando la persona entiende el camino que seguirá durante su recuperación, suele mostrarse más dispuesta a participar activamente y continuar con la psicoterapia”, añade Aramayo.

En la actualidad, la terapia se entiende como un espacio de aprendizaje. La psicoeducación convierte al paciente en un participante activo, capaz de comprender su proceso y tomar decisiones informadas.

Este enfoque también integra aspectos biológicos y emocionales. Por ejemplo, explicar cómo el estrés afecta al cuerpo o cómo funcionan los neurotransmisores ayuda a que la persona entienda que su condición tiene bases reales y tratables.

Asimismo, se pueden aplicar diversas estrategias como sesiones educativas, materiales didácticos, entrenamiento en habilidades y el uso de herramientas digitales que refuercen lo aprendido en consulta.

La participación de la familia también es clave, ya que permite construir redes de apoyo más sólidas y mejorar la comunicación en el entorno cercano.

Aramayo resume esta idea de manera contundente: “en todos los casos, mientras más informado esté el paciente, más fácil va a trabajar.”

La psicoeducación actúa como un puente entre el conocimiento científico y la experiencia personal del paciente. Cuanto más informado está el paciente, mayor es su capacidad para enfrentar su situación, con el objetivo de mejorar su salud mental.

Academia, psicoeducación y salud mental

En este contexto, Unifranz lleva adelante la Semana de la Salud Mental, del 25 al 29 de mayo, una iniciativa orientada a fortalecer el bienestar emocional y las redes de apoyo dentro de la comunidad universitaria.

La propuesta pone énfasis en la psicoeducación como herramienta clave para ayudar a estudiantes a comprender sus emociones, identificar señales de alerta y desarrollar habilidades para afrontar situaciones de estrés, ansiedad o crisis emocional.

Además, se promoverá el uso de la Plataforma de Bienestar de Unifranz, un espacio digital que facilita el acceso a recursos de orientación psicológica y herramientas de autogestión emocional. Especialistas destacan que la psicoeducación permite que las personas entiendan mejor lo que sienten y participen activamente en el cuidado de su salud mental.

Con esta actividad, Unifranz busca impulsar una cultura de prevención, empatía y acompañamiento emocional que contribuya al desarrollo integral y al bienestar de los estudiantes.

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