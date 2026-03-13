Investigación culinaria y creatividad son claves para crear nuevas propuestas y sabores

La gastronomía contemporánea atraviesa una transformación marcada por la innovación, la experimentación y la búsqueda constante de nuevas experiencias para el comensal. En este escenario, la investigación culinaria y la creatividad son pilares fundamentales para el desarrollo de propuestas gastronómicas originales, capaces de combinar ciencia, tradición y sensibilidad artística en un mismo plato.

Alizon Cruz, directora de la carrera de Gastronomía y Artes Culinarias de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica que la creatividad en cocina no surge de manera improvisada, sino que responde a un proceso estructurado de conocimiento y experimentación.

“La creatividad culinaria es técnicamente aprender a crear. Tener en cuenta que nosotros vamos creando dentro del ámbito de la gastronomía, basados en tres pilares fundamentales: innovación, investigación y desarrollo”, explica la académica.

En la actualidad, la cocina ya no se limita únicamente a seguir recetas. Los chefs exploran el comportamiento de los ingredientes, experimentan con técnicas de cocción y estudian la química de los alimentos para crear sabores, texturas y presentaciones innovadoras. Este enfoque permite transformar ingredientes tradicionales en experiencias gastronómicas novedosas y memorables.

De la misma manera, Gabriel Vargas, líder de cocina de Manq'a Restaurante, destaca que la creatividad culinaria implica diseñar experiencias completas alrededor de la comida. “La creatividad culinaria, básicamente, es el proceso creativo que tiene un gastrónomo para poder dar productos innovadores, y también al decir culinaria tiene que ser comestible y poder generar experiencias diferentes en cada comensal”, sostiene el gastrónomo.

La especialista Cruz, subraya que los pilares fundamentales permiten comprender el comportamiento de los alimentos y las técnicas necesarias para trabajar con los ingredientes de forma adecuada.

“La innovación para que entendamos que el copiar no es crear. La investigación permite entender el porqué de los alimentos como la estructura alimentaria, la estructura química de cada alimento y, además, el desarrollo permite que nosotros aprendamos a desarrollar un plato como tal”, destaca Cruz.

La ciencia detrás de la innovación gastronómica

La investigación culinaria es una herramienta clave para el desarrollo de nuevas propuestas gastronómicas. En muchos casos, los chefs aplican metodologías similares a las utilizadas en otras áreas científicas: observación, experimentación y validación de resultados.

Entre las prácticas más comunes se encuentran las catas a ciegas, que permiten evaluar combinaciones de sabores sin prejuicios visuales, así como el análisis de literatura gastronómica y tendencias internacionales. También se emplean técnicas como la cocina al vacío (sous-vide), la fermentación controlada o la gastronomía molecular.

Otro enfoque utilizado es el food pairing, un método basado en la química de los alimentos que identifica ingredientes que comparten compuestos aromáticos similares. Gracias a esta investigación, se han descubierto combinaciones inesperadas que generan experiencias sensoriales sorprendentes.

Vargas destaca que la creatividad culinaria implica diseñar experiencias completas alrededor de la comida. “Se puede innovar desde un principio bien básico que es saber quiénes somos, saber lo que nos rodea y, con lo que nos rodea, saber qué tenemos que hacer”, sostiene.

Asimismo, la investigación culinaria permite rescatar ingredientes locales y técnicas ancestrales. En Bolivia, por ejemplo, productos como la quinua, el amaranto o hierbas andinas ofrecen un enorme potencial para crear platos contemporáneos con identidad cultural.

Creatividad para generar experiencias gastronómicas

La investigación aporta el conocimiento técnico y la creatividad es el elemento que permite transformar ese conocimiento en propuestas únicas. En gastronomía, la creatividad no solo se expresa en los sabores, sino también en la presentación del plato, las texturas y la experiencia sensorial que se ofrece al comensal.

Para el gastrónomo, comprender el entorno y los ingredientes disponibles es fundamental para desarrollar propuestas auténticas. La creatividad también implica estimular todos los sentidos del comensal.

“Debemos entender que, nosotros como gastrónomos, tenemos la labor de poder mostrar lo más que podamos desde el arte culinario al comensal, los platos y la experiencia desde un plato creativo. Siempre pensar desde la parte visual, desde la parte olfativa, la parte de texturas, desde el oído, la parte gustativa, incluso el tacto y entender que todo esto engloba la experiencia culinaria para un comensal”, explica Vargas.

Del laboratorio culinario a la mesa

La combinación entre investigación y creatividad permite desarrollar menús diferenciados, capaces de responder a nuevas tendencias gastronómicas y a las demandas de los consumidores actuales. Además, este enfoque favorece el desarrollo de propuestas más saludables, sostenibles y culturalmente representativas.

En muchos restaurantes innovadores, el proceso creativo comienza con la investigación de un ingrediente o técnica, continúa con pruebas experimentales en cocina y culmina con la presentación final del plato. Este proceso iterativo permite perfeccionar sabores y texturas hasta lograr una propuesta gastronómica equilibrada.

Así, la gastronomía se consolida como un campo donde ciencia y arte se encuentran. Investigar para comprender los alimentos y crear con imaginación son, hoy más que nunca, las herramientas que permiten transformar la cocina en una forma de innovación cultural y sensorial.

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