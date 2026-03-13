El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 13 de marzo tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias en todo el territorio boliviano.

Occidente

En el Occidente del país habrá tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias esta jornada.

La Paz tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas que estarán entre 9°C y 20°C, con probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 6°C y máxima de 14°C.

Oruro tendrá tormentas eléctricas y temperaturas entre 8°C y 18°C, con probabilidad de lluvias.

Potosí presentará tormentas eléctricas y temperaturas que oscilarán entre 7°C y 19°C, con probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias durante toda la jornada.

Cochabamba tendrá tormentas eléctricas y temperaturas entre 13°C y 22°C, con alta probabilidad de lluvias.

Sucre tendrá tormentas eléctricas durante el día, con valores entre 13°C y 21°C, con probabilidad de lluvias.

Tarija tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas que irán de 15°C a 23°C con probabilidad de lluvias.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias.

Santa Cruz tendrá tormentas eléctricas durante la jornada, con temperaturas entre 21°C y 28°C, con probabilidad de lluvias.

Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas, con una mínima de 22°C y una máxima de 28°C, con probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá tormentas eléctricas y temperaturas entre 23°C y 29°C, con probabilidad de lluvias.

Mira la programación en Red Uno Play