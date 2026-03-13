TEMAS DE HOY:
Tormentas eléctricas en varias ciudades: mira cómo estará el clima hoy

Las condiciones climáticas incluirán nubosidad, descargas eléctricas y precipitaciones en distintas regiones de Bolivia.

Red Uno de Bolivia

13/03/2026 6:56

Foto: En la ciudad de La Paz, así como en todo el país, se preven tormentas eléctricas para esta jornada.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 13 de marzo tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias en todo el territorio boliviano.

Occidente
En el Occidente del país habrá tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias esta jornada.

  •      La Paz tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas que estarán entre 9°C y 20°C, con probabilidad de lluvias.

  •      El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 6°C y máxima de 14°C.

  •      Oruro tendrá tormentas eléctricas y temperaturas entre 8°C y 18°C, con probabilidad de lluvias.

  •      Potosí presentará tormentas eléctricas y temperaturas que oscilarán entre 7°C y 19°C, con probabilidad de lluvias.

Valles
La región de los Valles presentará tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias durante toda la jornada.

  •     Cochabamba tendrá tormentas eléctricas y temperaturas entre 13°C y 22°C, con alta probabilidad de lluvias.

  •     Sucre tendrá tormentas eléctricas durante el día, con valores entre 13°C y 21°C, con probabilidad de lluvias.

  •     Tarija tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas que irán de 15°C a 23°C con probabilidad de lluvias.

Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias.

  •      Santa Cruz tendrá tormentas eléctricas durante la jornada, con temperaturas entre 21°C y 28°C, con probabilidad de lluvias.

  •      Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas, con una mínima de 22°C y una máxima de 28°C, con probabilidad de lluvias.

  •      Cobija tendrá tormentas eléctricas y temperaturas entre 23°C y 29°C, con probabilidad de lluvias.

