Claves para detectar a tiempo problemas renales y prevenir complicaciones

Los riñones cumplen funciones esenciales para el equilibrio del organismo, como filtrar desechos de la sangre, regular la presión arterial y mantener el balance de líquidos y electrolitos. Sin embargo, las enfermedades renales suelen avanzar de manera silenciosa, lo que dificulta su detección en etapas iniciales. Por esta razón, los especialistas destacan la importancia de reconocer los primeros signos de alerta y adoptar hábitos preventivos que protejan la función renal.

Ronald Ordoñez, docente de la carrera de Medicina de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica que los riñones participan en múltiples procesos del organismo, por lo que cualquier alteración puede generar diferentes manifestaciones clínicas.

“Es muy importante entender que los riñones tienen muchas funciones, por ejemplo, una de las funciones es la regulación de la presión arterial. Si tenemos una afección renal, puede ser que afecte en relación a que tengamos alteraciones en la presión arterial en la cual se eleve la presión o tengamos alteraciones con el equilibrio hidroelectrolítico en la cual orinan más, orinan menos, o pueden sentir dolor a nivel de la zona lumbar”, explica el académico.

La enfermedad renal crónica puede desarrollarse progresivamente durante años sin presentar síntomas evidentes. En sus primeras fases, algunas señales pueden ser sutiles, como cansancio persistente, cambios en la frecuencia de la micción o hinchazón leve en pies y tobillos. También puede aparecer orina espumosa, indicio de pérdida de proteínas, o presión arterial elevada.

El especialista señala que estas señales no deben ignorarse, ya que pueden indicar un problema renal en desarrollo. “Hay muchos signos de sintomatología alrededor de todas las funciones renales en las cuales es muy importante si identificamos que de repente empieza a tener alteraciones, por favor, acudir a un médico”, recomienda.

Síntomas tempranos que no deben ignorarse

En las etapas iniciales de daño renal —conocidas como fases uno a tres— los síntomas suelen ser leves o incluso inexistentes. No obstante, algunos signos pueden alertar sobre una alteración en la capacidad de filtración de los riñones.

Entre ellos se encuentran la micción nocturna frecuente, la presencia de espuma en la orina, hinchazón leve en extremidades y fatiga inexplicable. En algunos casos también pueden presentarse cambios en el color de la orina o presión arterial persistentemente alta, como adelantaba Ordoñez.

Cuando la enfermedad progresa hacia fases más avanzadas, pueden aparecer síntomas más notorios como náuseas, pérdida de apetito, picazón en la piel, calambres musculares o dificultad para concentrarse. Estas manifestaciones se relacionan con la acumulación de toxinas en la sangre, conocida como uremia.

Por esta razón, los especialistas recomiendan realizar controles médicos periódicos, especialmente en personas con factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad o antecedentes familiares de enfermedad renal.

La importancia de la alimentación y el estilo de vida

Adoptar hábitos saludables es una de las estrategias más efectivas para prevenir el deterioro de la función renal. Entre las recomendaciones principales se encuentra mantener una alimentación equilibrada, reducir el consumo de sal y controlar la presión arterial.

Ordoñez destaca que la dieta tiene un papel fundamental en la salud de los riñones. “La alimentación va a ser uno de los factores fundamentales que tenemos, ¿en qué sentido? Que tengamos un equilibrio dentro de nuestro plato en el cual todos los alimentos van a tener un rol fundamental. Lo que sí necesitamos es que el consumo de sal, que es importante, no sea exagerado, porque el consumo de sal va a estar relacionado con un factor de riesgo que es la hipertensión arterial sistémica”, explica el académico.

La hipertensión es una de las principales causas de daño renal, ya que la presión elevada puede afectar los vasos sanguíneos que filtran la sangre en los riñones. “Una de las patologías de base que puede afectar a nuestros riñones es justamente la hipertensión arterial sistémica”, señala Ordoñez. Los cambios en los estilos de vida van a ser muy importantes para mejorar la salud renal.

Medidas clave para proteger los riñones

Entre las recomendaciones más importantes para prevenir complicaciones renales se encuentran mantener la presión arterial por debajo de 130/80 mmHg, reducir el consumo de sodio a menos de dos gramos al día y realizar actividad física al menos 150 minutos por semana.

La hidratación adecuada también es esencial, ya que ayuda a los riñones a eliminar toxinas del organismo. Asimismo, los especialistas aconsejan evitar la automedicación, especialmente el uso frecuente de antiinflamatorios, que pueden afectar la función renal si se consumen de manera prolongada.

El control de enfermedades crónicas como la diabetes es otro factor clave, ya que niveles elevados de glucosa pueden dañar progresivamente los filtros renales.

En definitiva, la prevención y la detección temprana son las mejores herramientas para proteger la salud renal. Reconocer los síntomas iniciales, realizar chequeos médicos regulares y adoptar hábitos de vida saludables puede marcar la diferencia para evitar complicaciones graves y preservar el correcto funcionamiento de los riñones a largo plazo.

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