¿Por qué Luis Arce irá a San Pedro? Estos fueron los argumentos del juez para ordenar su detención

El juez cautelar que atendió la audiencia del caso Fondo Indígena resolvió este 12 de diciembre de 2025 dictar detención preventiva por cinco meses contra el expresidente Luis Arce Catacora, quien deberá cumplir la medida en el penal de San Pedro.

Según la resolución judicial, la medida se aplica debido a la gravedad de los hechos investigados y al alto daño económico al Estado que se presume en el proceso.

“El señor Luis Arce Catacora deberá defenderse con una medida extrema de detención preventiva en el penal de San Pedro por cinco meses”, señaló la autoridad jurisdiccional.

Audiencia de revisión será en mayo

La próxima audiencia de revisión de la situación jurídica fue fijada para el 12 de mayo de 2026 a las 10:30, instancia en la que se evaluará la permanencia o modificación de la medida.

“Esta detención preventiva será con la finalidad de que él en cualquier momento pueda solicitar salida judicial para fines de su salud”, añadió el juez.

Condiciones de reclusión

El juez también ordenó a Régimen Penitenciario aplicar medidas especiales de seguridad y garantizar que Arce sea ubicado en un área separada de la población penitenciaria común.

“Deberá dársele un lugar diferente al de personas sentenciadas y se garantizará su seguridad física”, instruyó.

Fundamentación del fallo

El juez sostuvo que el delito investigado —relacionado con el uso de recursos del Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas— corresponde a un caso de corrupción con daño económico grave, estimado preliminarmente en aproximadamente 40 mil millones de bolivianos.

“Esta autoridad puede establecer que los delitos en este caso de corrupción, donde existe daño económico al Estado, son graves, de aproximadamente 40 mil millones de bolivianos”.

Respecto al argumento de la defensa sobre la edad del exmandatario, el juez aclaró que no se aplica la protección del artículo 234, numeral 4, del Código de Procedimiento Penal, que impide detención preventiva a personas mayores de 65 años.

“El imputado tiene 63 años y no alcanza los 65 años para acogerse a este numeral”, explicó.

Luis Arce fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Fondo Indígena entre 2010 y 2011.

