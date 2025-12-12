TEMAS DE HOY:
Policial

Conserje atropellado en Cochabamba lucha por su vida: le extirparon un riñón y sigue en terapia intensiva

Tiene múltiples fracturas, trauma abdominal severo y permanece con ventilación mecánica en terapia intensiva.

Silvia Sanchez

12/12/2025 17:33

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Raúl Aparicio, de 56 años, el conserje que fue atropellado y arrastrado por un conductor en la zona norte de la ciudad de Cochabamba, lucha por su vida. Su estado de salud es reservado y permanece en terapia intensiva en una clínica particular.

“Es un paciente que sufrió un hecho de tránsito aproximadamente a la una de la mañana. Según su relato, intentó detener un vehículo que terminó estrellándolo contra un cisterna, provocándole múltiples lesiones”, detalla el reporte médico.

El impacto le ocasionó graves daños internos y fracturas. Debido a la severidad de una de las lesiones abdominales, los médicos tuvieron que extirparle un riñón.

“Múltiples fracturas costales en la región izquierda, hematomas en el tórax, trauma abdominal severo con lesión renal que terminó en una nefrectomía, además de un hematoma retroperitoneal. En los miembros inferiores presenta una fractura de fémur izquierdo”, añade el informe.

Don Raúl permanece bajo estrictos cuidados. Aunque fue estabilizado, su situación continúa siendo crítica.

“El paciente está con asistencia ventilatoria mecánica en la Unidad de Terapia Intensiva. Está estable por el momento, pero en condición crítica y requiere tratamiento continuo con ventilación mecánica”, indicaron fuentes médicas.

 

