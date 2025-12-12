Delincuentes armados en moto asaltan a pareja y realizan disparos durante la huida

Un violento atraco ocurrido la noche del jueves en el barrio Villa Ortuño, zona La Cuchilla, Santa Cruz, dejó en zozobra a vecinos y transeúntes, luego de que dos delincuentes armados a bordo de una motocicleta encañonaran a una pareja de jóvenes para despojarlos de sus teléfonos celulares. El hecho, registrado por cámaras de seguridad, evidencia el creciente nivel de agresividad con el que operan los antisociales conocidos como motoladrones.

Según el relato de familiares de una de las víctimas, el asalto fue rápido. El joven acababa de bajar de un micro y atendía una llamada cuando los sujetos lo interceptaron.

“Cuando él agarró el teléfono, ya estaban ahí. Le quitaron el teléfono y huyeron. Él trató de seguirlos, pero la moto es rápida”, explicó una allegada.

Sin embargo, el hecho no terminó ahí. Minutos después, familiares de la víctima, mientras recorrían la zona en un vehículo, lograron identificar a los dos sujetos: uno robusto, alto, con una chompa negra y gorra; el otro, con chaleco y la misma vestimenta con la que se los vio durante el atraco. Los antisociales, de acuerdo con los testimonios, estaban a punto de asaltar nuevamente a una mujer cuando se percataron de que eran seguidos.

Ante la persecución, los delincuentes aceleraron y, para asegurar su escape, uno de ellos efectuó un disparo directo contra la vagoneta que intentaba registrar su ruta. El proyectil impactó en uno de los laterales del vehículo, sin causar heridos, pero provocando pánico entre los ocupantes y los vecinos que escucharon el estruendo.

“Yo tengo tanto temor porque lo han visto, lo han reconocido y encima se ríen. No dudaron en disparar. Ya hicimos la denuncia”, declaró la familiar de la víctima, visiblemente afectada.

Vecinos del sector aseguran que no es la primera vez que estos individuos rondan el barrio. Temen que, al estar armados, puedan protagonizar un ataque aún más violento. “Pedimos justicia, que los agarren. Andan robando a un montón de personas”, exigieron.

La Policía inició las investigaciones y revisa las imágenes de seguridad con el objetivo de identificar y ubicar a los responsables, quienes continúan prófugos.

