Detienen a un policía con presunta sustancia ilícita en la cárcel de San Pedro en La Paz

La Dirección Nacional De Seguridad Penitenciaria, informó que este viernes se realizó una revisión rutinaria de pertenencias y control corporal del personal entrante al penal.

Según el reporte, el Sgto. My. con iniciales J. A. C. se negó a que se revisara su mochila, lo que motivó a que los agentes realizaran una inspección minuciosa.

En el interior de una bolsa negra se encontró un paquete envuelto en cinta adhesiva que contenía una presunta sustancia ilícita. Ante el hecho, el funcionario fue arrestado de inmediato y se procedió al secuestro de la droga y de su teléfono celular.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y de la Dirección de Investigación Policial Interna (DIDIPI), quienes se encargarán de las investigaciones correspondientes.

El personal del penal tomó fotografías del procedimiento como parte del registro de evidencias. Las autoridades anunciaron que continuarán con los procedimientos internos y las investigaciones policiales para esclarecer el caso.

La revisión rutinaria se dio bajo disposiciones del director del Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz, teniente coronel, DEAP. Paulo A. Santos Mengoa y del jefe de seguridad capitán Eddy Helder Sánchez Mancilla.

Mira la programación en Red Uno Play