Policial

Operan por segunda vez a subteniente implicado en Cotapachi

El oficial, quien recibió perdigones en los enfrentamientos, fue operado por más de cinco horas en la Caja Nacional de Salud. Familiares esperan el informe médico detallado sobre la extracción de proyectiles.

Milen Saavedra

11/12/2025 22:20

Cochabamba, Bolivia

El subteniente, que está siendo investigado por el uso de su arma durante los violentos conflictos registrados en Cotapachi, se sometió a una delicada intervención quirúrgica la tarde de este jueves. Esta es la segunda operación a la que es sometido para la extracción de los múltiples perdigones que impactaron varias partes de su cuerpo durante los enfrentamientos.

La cirugía se extendió por más de cinco horas en el quirófano de la Caja Nacional de Salud (CNS), con el objetivo principal de retirar los proyectiles alojados.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe médico oficial sobre el resultado de la intervención. Los familiares del subteniente se encuentran a la espera de que finalice la cirugía para conocer detalles sobre su estado de salud, cuántos perdigones se lograron extraer y cuánto tiempo deberá permanecer internado para su recuperación.

El subteniente está siendo investigado por el Ministerio Público en el marco de los conflictos por el botadero de basura en Cotapachi, que lamentablemente dejaron un saldo de dos personas fallecidas y varios heridos, lo que subraya la delicadeza de su situación legal y médica actual.

 

 

