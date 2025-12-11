Giro en el caso Joker: acusado deja San Pedro y pasa a detención domiciliaria

La Justicia revocó la detención preventiva de Alejandro Z., principal acusado en el caso Joker, y determinó que cumpla detención domiciliaria mientras avanza el proceso. El imputado es señalado por la muerte de Youssef Montaño, ocurrida la madrugada del 13 de abril en la zona de Sopocachi.

En septiembre, un juzgado ya había dispuesto el cese de su detención preventiva; sin embargo, tras la apelación de la parte denunciante, Alejandro continuó recluido en el penal de San Pedro. Esta vez, la nueva resolución judicial modificó definitivamente la medida cautelar.

Según la investigación, Alejandro Z. habría atacado con arma blanca a tres personas tras salir de una discoteca. Una de ellas —Montaño— falleció producto de las heridas, mientras que las otras dos resultaron lesionadas. El 16 de abril, un juez cautelar ordenó su detención preventiva por el presunto delito de asesinato, disposición que ahora fue reemplazada por la detención domiciliaria.

La defensa de la víctima anunció que volverá a impugnar la decisión.

Mira la programación en Red Uno Play