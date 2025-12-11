Colcapirhua se ahoga en basura: 600 toneladas ya saturan calles y mercados

Colcapirhua cumple 15 días sin poder depositar su basura en el botadero de Cotapachi y el municipio ya luce saturado. Toneladas de desechos se acumulan en calles, mercados y esquinas, generando malos olores, presencia de animales y la molestia generalizada de los vecinos.

Según el municipio, la situación empeora cada día.

“Lamentablemente seguimos con la basura en las calles, no hemos podido ingresar. El jueves, con apoyo policial, solo pudimos hacer una ronda de bote, pero nada más. Estimamos entre 550 y 600 toneladas acumuladas en todo Colcapirhua”, informaron las autoridades locales.

Los camiones recolectores están totalmente llenos y estacionados en los garajes municipales.

“Ya no podemos hacer el recojo. Los carros están llenos y no estamos prestando el servicio”, añadieron.

Mientras el conflicto de límites entre Colcapirhua y Quillacollo continúa, miles de familias guardan sus bolsas de basura dentro de sus casas, a la espera de una solución.

En los mercados, el malestar es evidente.

“Es demasiado el olor, vienen animales. No se puede vender comida así. Es decepcionante ver tanta basura”, reclamó una vecina que a diario convive con los desechos.

A pesar del perjuicio, comerciantes y compradores no tienen más opción que seguir con sus actividades en medio de los malos olores. El municipio insiste en que urge una salida inmediata para evitar que la crisis escale a un problema de salud pública.

