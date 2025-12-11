Novia cancela boda porque su prometido se niega a borrar tatuaje de su ex fallecida

Una pareja que llevaba cinco años de relación vio cómo su boda se desmoronaba semanas antes del gran día por un inesperado motivo: un tatuaje. La novia pidió a su prometido que se borrara el tatuaje de su exesposa fallecida, madre de sus dos hijos, y ante su negativa, decidió cancelar la ceremonia.

La historia fue compartida por el hombre, identificado como OP, de 38 años, en el foro Reddit, buscando opiniones de terceros. La mujer, de 35 años, conocida como A, y él, no han logrado llegar a un acuerdo, poniendo en riesgo la continuidad de la relación.

OP explicó que nunca antes la novia había planteado incomodidad por el tatuaje. La tensión surgió después de una cena con amigos, en la que conversaron sobre tatuajes y él relató la historia detrás del de su exesposa. La novia permaneció en silencio durante la reunión, pero más tarde, a solas, expresó su malestar.

“Ella dijo que se sentía como si estuviera trayendo a mi ex a nuestra relación”, contó OP. La mujer consideró que el tatuaje era una falta de respeto y un indicio de que él seguía emocionalmente apegado a su anterior pareja. Su petición fue clara: borrar o cubrir el tatuaje.

La respuesta de OP fue un rotundo “no”, argumentando que eliminarlo sería como borrar una parte de su historia y que su exesposa era además la madre de sus hijos.

La situación desató la crisis: “Ella dijo que esto significa que estoy eligiendo a mi ex antes que a ella”, relató. OP lamenta que la discusión surgiera recién después de años de relación y compromiso: “Si esto le molestaba tanto, debería haberlo mencionado hace cinco años cuando empezamos a salir, o hace tres años cuando nos comprometimos”.

El caso generó debate en Reddit, con usuarios opinando que la situación es comprensible desde ambos lados. Algunos resaltaron la diferencia entre un tatuaje de un ex romántico y el retrato de una persona fallecida y madre de tus hijos, que representa un vínculo emocional distinto.

