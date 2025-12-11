¿Christian Nodal y Ángela Aguilar se divorcian? Vidente revela lo que le depara a los cantantes en 2026

Aunque Ángela Aguilar y Christian Nodal luchan por terminar con la polémica que los rodea desde hace más de un año cuando dieron a conocer su romance, todo indica que nuevas dificultades se aproximan para ellos en 2026 tanto en lo personal como en lo profesional.

Así lo señaló la Vidente Vieira en las predicciones que hizo sobre los cantantes, en las que destacó una infidelidad del sonorense, lágrimas y la posibilidad de un embarazo en la cantante.

Los intérpretes de "Dime cómo quieres" permanecen en el ojo del huracán aunque ha pasado más de un año desde que llegaron al altar con una ceremonia secreta, tan sólo unas semanas después de que Nodal anunciara su ruptura con Cazzu. Desde entonces enfrentan duras críticas en redes sociales, además de que la controversia parece haber afectado la carrera de Ángela Aguilar que también enfrenta rumores que apuntan a un supuesto fracaso de su gira por Estados Unidos.

Infidelidad y conflictos, ¿qué le depara a Christian Nodal en 2026?

Vidente Vieira indicó que la polémica persiste para Christian Nodal en 2026 y que esto tendrá un impacto negativo en su carrera profesional. Añadió que los conflictos legales con Cazzu continúan y que el resultado no será favorable para el cantante de regional mexicano, a quien también advirtió sobre la posibilidad de convertirse en padre por segunda ocasión con Ángela Aguilar aunque surgirá una tercera personal, es decir, una infidelidad.

