Internacional

Tres inmigrantes murieron ahogados y otros once resultaron heridos tras volcar una lancha en el río Sava

Tres personas fallecieron y once fueron hospitalizadas al volcar  la lancha con la que trataron de entrar ilegalmente a Croacia desde Bosnia-Herzegovina cruzando el río Sava, 

EFE

11/12/2025 9:09

Foto: Redes Sociales.
Zagreb, Croacia

Zagreb, 11 dic (EFE)

Tres personas han fallecido y once han tenido que ser hospitalizadas al volcar este jueves la lancha con la que trataron de entrar a Croacia desde Bosnia-Herzegovina cruzando el río Sava, informó el cuerpo de bomberos y un hospital.

La Policía recibió una alerta de que una embarcación había volcado en ese río fronterizo a la altura de la ciudad de Slavonski Brod, a unos 180 kilómetros al este de Zagreb.

Los rescatados han sido hospitalizados debido a la hipotermia que han sufrido. Las autoridades no han dado detalles sobre la nacionalidad de los inmigrantes.

Un ciudadano de Bosnia-Herzegovina ha sido detenida en relación a este suceso, según ha indicado la Policía.

Según datos oficiales, en los primeros cinco meses de 2025 hubo 4.761 cruces ilegales de frontera a Croacia, lo que representa una disminución del 52 % respecto al año anterior.EFE

