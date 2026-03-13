Revelan los “lujos” en la celda de la esposa de Marset: vapes, cafetera y hasta masajeador eléctrico

Un informe judicial enviado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destapó una polémica situación en la cárcel militar de Viñas Cué, donde Gianina García Troche, pareja del narcotraficante Sebastián Marset, habría contado con varias comodidades dentro de su celda.

El reporte, elaborado por la jueza Rosarito Montanía, señala que la defensa de García Troche logró introducir diversos electrodomésticos y objetos personales sin autorización judicial, lo que —según el documento— habría sobrepasado la autoridad del juzgado penal de garantías.

Entre los artículos detectados dentro de la celda figuraban un set de cepillos eléctricos para peluquería, ropero, cafetera, calentador de agua, utensilios de cocina, mixtera, masajeador eléctrico, depiladora eléctrica, una estufa, un parlante con entrada USB y dispositivos conocidos como “vapes”.

El informe también revela que inicialmente la defensa había solicitado la instalación de un aire acondicionado debido a las altas temperaturas en el penal. Sin embargo, el pedido fue rechazado por el juzgado.

Pese a esa negativa, posteriormente se constató que el espacio donde permanecía la procesada fue acondicionado con distintos aparatos y enseres que tampoco contaban con autorización judicial.

Tras conocerse el reporte, la Sala Penal de la Corte Suprema rechazó un hábeas corpus presentado por los abogados de García Troche, quienes argumentaban que su defendida enfrentaba condiciones de “calor extremo” durante su reclusión.

La mujer está procesada por presunto lavado de dinero en el marco del caso Operación A Ultranza PY, considerado uno de los mayores golpes contra el crimen organizado en Paraguay.

Posteriormente, el 20 de febrero, García Troche fue trasladada al penal de Emboscada, donde continúa detenida mientras avanzan las investigaciones sobre su presunta participación en la estructura financiera vinculada al narcotráfico liderada por Marset.

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