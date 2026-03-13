Jair Bolsonaro es hospitalizado en terapia intensiva tras sufrir bronconeumonía

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras ser diagnosticado con bronconeumonía bacteriana, según informó un comunicado médico difundido este viernes.

De acuerdo con el parte médico, al exmandatario se le realizaron estudios de imagen y análisis de laboratorio que confirmaron una bronconeumonía bacteriana bilateral de probable origen por aspiración.

“Actualmente se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, donde recibe tratamiento antibiótico intravenoso y soporte clínico no invasivo”, indica el informe.

Traslado desde prisión

Bolsonaro fue trasladado desde el Complejo Penitenciario de Papuda, donde cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, hacia un hospital privado en Brasilia.

Según informó su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, el exmandatario presentó durante la madrugada escalofríos y varios episodios de vómitos, por lo que requirió atención médica urgente.

Los bomberos recibieron la llamada de emergencia alrededor de las 7:40 de la mañana, tras lo cual se procedió al traslado del líder político.

Qué es la bronconeumonía

La bronconeumonía bacteriana es una inflamación aguda de los pulmones que afecta a los bronquios y los alvéolos. Cuando las bacterias ingresan a las vías respiratorias, los alvéolos pueden llenarse de moco, pus y líquido infectado, lo que dificulta el intercambio de oxígeno.

Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre alta, escalofríos, tos con flema, dificultad para respirar y dolor en el pecho al toser. El tratamiento suele realizarse con antibióticos.

Antecedentes de salud

Bolsonaro enfrenta diversos problemas de salud desde 2018, cuando sufrió un atentado con cuchillo durante la campaña presidencial que le provocó una grave herida abdominal.

Desde entonces, el exmandatario ha sido sometido a múltiples hospitalizaciones y procedimientos médicos para tratar complicaciones derivadas de aquella agresión.

En septiembre de 2025, el exjefe de Estado fue condenado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por liderar un complot para intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Además de la pena de prisión, Bolsonaro quedó inhabilitado para participar en elecciones hasta el año 2060.

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