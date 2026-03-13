El cambio climático está alargando los días en la Tierra, según un estudio científico

El aumento acelerado del nivel del mar, impulsado por el cambio climático, está provocando que los días en la Tierra se alarguen a un ritmo sin precedentes en los últimos 3,6 millones de años, según un estudio reciente publicado en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

La investigación fue liderada por los científicos Mostafa Kiani Shahvandi, de la Universidad de Viena en Austria, y Benedikt Soja, de la ETH Zurich en Suiza.

El equipo determinó que entre 2000 y 2020 la duración de los días aumentó en 1,33 milisegundos por siglo, debido principalmente al deshielo de los polos y los glaciares.

Un cambio sin precedentes en millones de años

Los investigadores señalaron que la velocidad actual del cambio no se había registrado antes, ni siquiera durante grandes variaciones climáticas del pasado.

Según explicó Soja, hacia finales del siglo XXI el impacto del cambio climático sobre la rotación del planeta podría superar la influencia gravitacional de la Luna, que históricamente ha sido el principal factor en la variación de la rotación terrestre.

La precisión en estos registros resulta clave para sectores altamente especializados, como la navegación espacial, que depende de mediciones exactas del movimiento del planeta.

El análisis de fósiles marinos

Para reconstruir la evolución histórica de la duración del día, los científicos analizaron restos fosilizados de foraminíferos, microorganismos marinos cuya composición química permite estimar las variaciones del nivel del mar a lo largo del tiempo.

A partir de estos datos, los investigadores pudieron inferir cómo el aumento del nivel oceánico influye en la rotación de la Tierra. Para reforzar sus conclusiones utilizaron modelos probabilísticos de aprendizaje profundo, capaces de procesar información paleoclimática con cierto grado de incertidumbre.

Durante el periodo geológico conocido como Cuaternario, los ciclos de avance y retroceso de los glaciares ya habían provocado variaciones en la rotación del planeta. Sin embargo, los autores subrayan que la aceleración actual no tiene paralelo desde el final del Plioceno, hace aproximadamente 3,6 millones de años.

La huella humana en la rotación del planeta

Según los investigadores, el deshielo de los polos y glaciares, asociado a las actividades humanas, es el principal responsable de este fenómeno en el siglo XXI.

“Este rápido aumento en la duración del día implica que la velocidad del cambio climático moderno es inédita desde el final del Plioceno”, afirmó Soja.

Aunque los cambios en la duración del día se miden en milisegundos, los científicos advierten que pueden generar desafíos técnicos, especialmente en áreas como la navegación espacial, los sistemas satelitales y otras tecnologías que requieren cálculos extremadamente precisos.

El estudio concluye que la influencia humana sobre el clima ya está modificando incluso parámetros fundamentales del planeta, como la velocidad de su rotación.

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