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Sebastián Marset, el narco capturado en Bolivia que llegó a jugar en Deportivo Capiatá

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado recientemente en Bolivia, también tuvo un breve paso por el fútbol profesional en Paraguay.

Silvia Sanchez

13/03/2026 11:47

Sebastián Marset, el narco capturado en Bolivia que llegó a jugar en Deportivo Capiatá
Bolivia

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En 2021, Marset llegó a disputar cuatro partidos oficiales con el club Deportivo Capiatá, equipo que en ese entonces competía en el ascenso del fútbol paraguayo.

Según registros deportivos, el uruguayo formó parte del plantel utilizando una identidad falsa, una estrategia que posteriormente fue vinculada con las maniobras que realizaba para ocultar sus actividades ilícitas.

Las investigaciones señalan que Marset utilizaba diferentes identidades, entre ellas Luis Amorim Santos y Gabriel de Sousa Beumer, con las cuales logró desarrollar actividades empresariales, deportivas y sociales que funcionaban como fachada para sus operaciones vinculadas al narcotráfico.

El paso del narcotraficante por el fútbol paraguayo fue uno de los aspectos que más llamó la atención tras revelarse su historial, ya que incluso llegó a figurar oficialmente en las planillas del club durante la temporada 2021.

Marset fue capturado tras un operativo policial en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y es considerado uno de los narcotraficantes más buscados de la región, acusado de liderar una red internacional dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero.

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