Los lincharon y los quemaron vivos: Esto es lo que se sabe del atroz crimen en Potosí

Un hecho de extrema violencia ocurrió entre la tarde del jueves y la madrugada de este viernes en Pocoata, municipio del norte de Potosí, donde tres personas fueron linchadas por una turba tras ser acusadas de robar un vehículo.

Según los primeros reportes, los sospechosos fueron extraídos por la fuerza de las celdas policiales para ser interrogados por la multitud, que terminó atacándolos en la plaza principal del municipio. Las imágenes difundidas muestran la magnitud del brutal linchamiento, que terminó con la vida de los tres individuos que fueron quemados vivos.

“El acto es lamentable, ocurrió en la plaza principal de Pocoata, y refleja la violencia de la turba contra estas personas que ya estaban bajo custodia policial”, señaló el director policial.

Acciones policiales

La policía de Pocoata informó que el robo del vehículo fue denunciado aproximadamente a las 16:00 del jueves, y tras operativos lograron capturar el motorizado y a los tres presuntos autores del delito.

“Al momento, el caso es de conocimiento del Ministerio Público y se adelantarán todos los actos investigativos correspondientes”, confirmó la autoridad policial.

Las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades y esclarecer cómo se produjo el ataque de la turba contra los sospechosos, mientras que la comunidad local permanece conmocionada por el hecho.

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