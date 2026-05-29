“Venía una semana y desaparecía dos meses”: Felcn microaspira vivienda y vehículo de Gerson Palermo

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) concluyó este viernes el microaspirado realizado en el inmueble donde pernoctaba el ciudadano brasileño Gerson Palermo, capturado en Cotoca y posteriormente extraditado a Brasil.

El operativo también incluyó el microaspirado de una camioneta que, según las investigaciones, era utilizada frecuentemente por el extranjero para movilizarse en distintos puntos de Santa Cruz.

El fiscal asignado al caso, Julio César Porras, informó que en el inmueble se encontraron documentos, enseres personales y una motocicleta, elementos que ahora serán sometidos a análisis como parte de la investigación en curso.

“Sí, efectivamente se ha concluido el microaspirado. Este es el inmueble donde él estaba pernoctando, no vivía habitualmente, pero se le ha encontrado un vehículo, una moto y algunos documentos que van a ser estudiados”, señaló la autoridad.

Porras indicó además que actualmente se toman declaraciones a al menos cuatro personas en calidad de testigos, con el objetivo de ampliar las investigaciones y establecer posibles vínculos o actividades relacionadas con el ciudadano brasileño.

Respecto al vehículo intervenido, el fiscal explicó que ya se realizó el microaspirado correspondiente y que ahora se aguardan los resultados periciales.

“Era el vehículo donde él trajinaba por todos lados. Vamos a esperar la respuesta y tenemos una semana”, manifestó.

De acuerdo con las primeras indagaciones, Palermo no residía de manera permanente en el lugar allanado. Según el relato de una persona encargada del inmueble, el brasileño llegaba por periodos cortos y luego desaparecía durante semanas.

“Cada semana venía o por una semana y se perdía dos meses. Entonces ha tenido que ver en otro lugar donde vivía habitualmente”, indicó Porras.

La Fiscalía no descarta nuevos operativos y allanamientos en las próximas horas. El representante del Ministerio Público adelantó que las declaraciones obtenidas permitirán ampliar el alcance de la investigación.

“Ahora mismo se están tomando declaraciones como testigos y eso me va a dar más elementos para que el lunes comencemos con el allanamiento de otra casa”, concluyó el fiscal.

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