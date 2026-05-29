Cae "pildorita" y su cómplice tras dopar y robar a un joven en una discoteca de Cochabamba

Una noche de diversión terminó en una pesadilla para un joven que fue víctima de una "pildorita" en una discoteca del Boulevard de la Recoleta, ubicada en la zona norte de la ciudad. Gracias a la rápida intervención de los guardias de seguridad del local y a los patrullajes preventivos de la Policía, tanto la mujer como su cómplice fueron plenamente identificados y aprehendidos.

Una trampa tendida por redes sociales

Según el relato de la víctima, todo comenzó tras entablar contacto con la mujer a través de las redes sociales. Tras agregarse a Facebook, ella sugirió ir a una discoteca en la zona del Boulevard para conocerse mejor.

"Dije que ya, de ahí fuimos a tomar y ya me sentía raro cuando empezamos a tomar; asumo que me han pildoreado. Directamente aparecí ahí botado, cerca del lugar. Cuando me desperté estaba en muy mal estado, ya no tenía mi billetera, mi celular ni nada de lo que llevaba conmigo", relató el joven afectado.

El modus operandi de la delincuente no era solitario. La víctima detalló que, al revisar las facturas del local, descubrió que la mujer contaba con el apoyo de uno o dos acompañantes que se encargaban de pagar el consumo de bebidas mientras ella ejecutaba el robo.

Captura in fraganti y fuga frustrada

El plan de la delincuente se frustró cuando los guardias de seguridad de la discoteca se percataron del hecho y lograron retenerla justo en el momento en que intentaba darse a la fuga. La mujer pretendía escapar a bordo de una motocicleta conducida por su cómplice, quien al ver la intervención del personal de seguridad, aceleró y logró huir inicialmente del lugar, dejando a la mujer atrás.

La libertad del conductor de la motocicleta duró muy poco. En el marco de los patrullajes preventivos desplegados en la zona norte, efectivos policiales divisaron una motocicleta que circulaba peligrosamente en contrarruta con dos ocupantes a bordo.

Tras interceptar el vehículo y proceder a la detención de los sospechosos, los uniformados confirmaron de manera casual que uno de los tripulantes era el cómplice que había escapado previamente de la discoteca, abandonando a la "pildorita".

Ambos sujetos fueron trasladados a dependencias policiales y el caso ya se encuentra bajo investigación de las autoridades competentes para determinar si existen más víctimas de esta banda delincuencial.

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