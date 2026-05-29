¿Qué cantidad de sustancias controladas se le encontró al hijo de Arce? Esto dice el fiscal Mariaca

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que se encontraron sustancias controladas en la celda de Marcelo Arce, hijo del expresidente Luis Arce, quien actualmente guarda detención preventiva en la cárcel pública de Palmasola.

La autoridad explicó que, tras recibir el informe policial del recinto penitenciario, el Ministerio Público activó un nuevo proceso penal en el marco de la Ley 1008. Según detalló Mariaca, Marcelo Arce será puesto en las próximas horas ante un juez cautelar conforme establece el procedimiento legal.

“Es importante informar de que efectivamente se ha tenido la información por parte de personal policial de la cárcel pública de Palmasola. Ya esta persona está siendo procesada conforme a la Ley 1008”, señaló el fiscal general.

Mariaca remarcó que cualquier persona hallada en posesión de sustancias controladas debe ser sometida a proceso sin distinción. “Lastimosamente, persona que sea encontrada con sustancia controlada en su poder tendrá que ser procesada como manda la Ley 1008”, sostuvo.

Sobre la cantidad de droga encontrada, el fiscal precisó que no supera los cinco gramos y que se trata de marihuana.

“Lo que le puedo decir es que no llegan ni a 5 gramos de sustancias controladas. Es marihuana lo que se ha encontrado”, indicó.

Asimismo, añadió que Marcelo Arce podrá asumir su defensa material y técnica durante el proceso judicial, mientras el Ministerio Público aguarda la realización de la audiencia de medidas cautelares.

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