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“Es una señal contra la impunidad”: reacciones tras detención de Marcelo Arce

El diputado Carlos Alarcón afirmó que la detención preventiva de Marcelo Arce Mosqueira es una señal contra la impunidad y pidió ampliar las investigaciones a su entorno cercano.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/03/2026 21:49

Foto: APG Bolivia
Bolivia

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La decisión judicial de enviar a detención preventiva a Marcelo Arce Mosqueira en el penal de Palmasola, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, generó reacciones en la esfera política, donde parlamentarios exigen ampliar las investigaciones hacia su entorno cercano.

El diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, calificó la medida como una señal importante contra la impunidad en casos que involucran a familiares de exautoridades. “Es una gran señal para que no exista impunidad en clanes familiares encabezados por expresidentes que abusan del poder para enriquecimientos”, sostuvo.

La determinación judicial establece que Arce Mosqueira deberá cumplir 140 días de detención preventiva mientras avanzan las investigaciones por presuntos movimientos económicos irregulares.

En la misma línea, la diputada Elisa Claros pidió que el proceso no se limite al principal investigado, sino que alcance a posibles cómplices. “Es fundamental que la justicia avance en una investigación imparcial e identifique a quienes participaron, porque estamos seguros de que no operaron solos”, afirmó.

De acuerdo con reportes de la Unidad de Investigaciones Financieras, el investigado habría registrado a su nombre al menos 18 bienes inmuebles y 20 vehículos. Además, se identificaron dos transacciones consideradas inusuales entre 2022 y 2024, que superan los 300 mil y 500 mil bolivianos, respectivamente.

El caso continúa en etapa investigativa y se prevé que en las próximas semanas se definan nuevas acciones dentro del proceso, en medio de una creciente presión política para esclarecer el origen de los bienes y posibles redes vinculadas.

 

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