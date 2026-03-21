Aprehensión de Marcelo Arce activa investigación a núcleo famiiliar

Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, ha sido recluido en el penal de Palmasola tras dictarse una detención preventiva de 140 días. La justicia fundamentó esta medida ante la gravedad de las acusaciones por presuntos delitos de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.

La Fiscalía General ha confirmado que la estrategia investigativa no se limitará únicamente al imputado, sino que se extenderá de forma exhaustiva a todo su entorno cercano.

Según el fiscal Néstor Torrez Tapia, "este ciudadano conjuntamente con su núcleo familiar en la función pública habría utilizado recursos económicos" para la adquisición irregular de bienes.

El Ministerio Público ya ha identificado propiedades estratégicas en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, además de flujos financieros presuntamente sospechosos en el sistema bancario.

Al respecto, el fiscal Torrez señaló: "Son dos hermanos, una hermana y el padre que están siendo investigados", advirtiendo que las pesquisas continuarán activas contra todo el grupo familiar.

Durante los próximos seis meses, la autoridad judicial ejecutará una auditoría financiera y jurídica dinámica para cuantificar los montos y el patrimonio total involucrado. Mientras Marcelo Arce permanece cautelado, los peritos buscarán establecer con precisión el origen y destino de los fondos que presuntamente habrían beneficiado al círculo íntimo del exmandatario.

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