Fiscalía activa allanamientos en tres departamentos por caso de Marcelo Arce

La Fiscalía continúa avanzando en las investigaciones contra Marcelo Arce, quien actualmente se encuentra con detención preventiva mientras se desarrollan las diligencias por presunta legitimación de ganancias ilícitas.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, señaló que se ha garantizado la presencia del investigado bajo detención preventiva mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Asimismo, explicó que el Ministerio Público ha solicitado a la autoridad jurisdiccional la autorización para intervenir varios inmuebles en diferentes regiones. “Se han requerido diferentes allanamientos tanto en el departamento de Santa Cruz, como en La Paz y Cochabamba, y también se está gestionando para otros departamentos”, precisó.

El fiscal general indicó que estas acciones buscan recolectar elementos que permitan esclarecer el caso. “Estamos en búsqueda de bienes inmuebles, bienes muebles, vehículos y también recursos económicos que puedan tener relación con la investigación”, sostuvo.

En esa línea, detalló que una comisión de fiscales, en coordinación con la Policía Boliviana, se trasladó a La Paz y Cochabamba para ejecutar los operativos.

“El día de hoy, conjuntamente con la Policía, se han constituido en estos departamentos a objeto de realizar diferentes allanamientos en el marco de este proceso”, agregó.

Las autoridades no descartan que en los próximos días se amplíen las acciones investigativas a otras regiones del país.

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