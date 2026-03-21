YPFB denuncia desfalco millonario y vincula caso con la familia Arce

El presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly Flores, afirmó que las investigaciones por presuntos hechos de corrupción dentro de la estatal apuntan a vínculos con el entorno de la familia del expresidente Luis Arce, en el marco del caso que involucra a su hijo, Marcelo Arce Mosqueira.

“Estamos en una lucha frontal contra la corrupción desde el primer día, hemos presentado denuncias y nos hemos constituido en víctimas en casos como Botrading I y II”, afirmó.

Akly detalló que uno de los ejes de investigación está relacionado con contratos de biodiésel, donde se habrían manejado montos elevados. “Estamos hablando de contratos de aproximadamente Bs 1.000 millones en anticipos”, señaló.

En ese contexto, cuestionó las condiciones en las que se realizaron esas operaciones. “Se modificaron contratos para dar anticipos sin ningún tipo de garantía”, afirmó, advirtiendo que estos recursos quedaron expuestos. “Son recursos que se pusieron a libre disponibilidad de terceros”, agregó.

El titular de YPFB también reveló que durante la requisa a un inmueble de Arce Mosqueira se encontró material institucional e información confidencial de la empresa estatal en manos de terceros, lo que refuerza las sospechas sobre el acceso irregular a documentación sensible.

Presunto poder dentro de YPFB

Consultado sobre el nivel de influencia de Marcelo Arce, Akly sostuvo que las investigaciones apuntan a que decisiones clave dentro de la estatal habrían estado ligadas a un mismo entorno.

“Prácticamente todos los proyectos importantes pasaban por este círculo. Hemos identificado una estructura donde las mismas personas rotaban entre distintas empresas y cargos, facilitando el acceso a contratos y procesos”, explicó.

Detalló además que habría ocupado distintos roles —desde niveles ejecutivos hasta operativos— tanto en la corporación como en sus subsidiarias, lo que le permitía incidir en directorios, gerencias estratégicas y áreas operativas.

“Lo que visualizamos es que YPFB Refinación se convirtió en un puente financiero para estructurar todos estos negocios que han venido valiéndose y beneficiándose de manera directa el entorno de la familia Arce”, sostuvo el presidente de la petrolera estatal.

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