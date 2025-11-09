Paz nombra a Akly y Ayala para liderar YPFB y ANH en plena reorganización energética

En un movimiento clave para el sector energético del país, el presidente Rodrigo Paz posesionó este domingo a las nuevas cabezas de las dos entidades fundamentales para la provisión de carburantes: Yussef Akly Flores como presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y Margot Ayala Lino como directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El mandatario exhortó a las nuevas autoridades a trabajar en beneficio del país con una gestión acorde a los lineamientos de la nueva política energética del Gobierno. Esta instrucción fue secundada por el flamante ministro del ramo, Sergio Mauricio Medinacelli Monroy, quien pidió una gestión en el marco de la normativa vigente, según un reporte institucional del Ministerio de Hidrocarburos.

El acto se realizó minutos después de la posesión del gabinete de ministros en Palacio Quemado y antes de un gran operativo para recibir a un convoy de centenares de cisternas como parte del plan de incrementar en 40% la oferta de combustibles a escala nacional.

Yussef Akly Flores: experiencia técnica al mando de YPFB

YPFB queda ahora bajo la dirección de Yussef Akly Flores, un ingeniero industrial con 18 años de experiencia en el sector de hidrocarburos y energía.

Formación y especialización: Akly posee una maestría en petróleo y gas natural, y cuenta con especializaciones en tecnologías del gas, evaluación de proyectos, finanzas corporativas y logística.

Trayectoria reciente: Hasta su designación, se desempeñó como director ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energías (CBHE), donde lideró iniciativas de planificación estratégica. Además, es el actual presidente de la Sociedad de Ingenieros Petroleros (SPE) – Sección Bolivia.

Su perfil técnico lo consolida como un referente en negociación, desarrollo de negocios sustentables y planificación de la cadena de valor del gas natural.

Margot Ayala Lino: liderazgo y sostenibilidad para la ANH

Para la fiscalización y regulación del sector, la ANH estará dirigida por Margot Ayala Lino, una profesional reconocida por su liderazgo visionario y amplia experiencia en gestión de recursos naturales.

Experiencia institucional: Ayala cuenta con casi una década de trayectoria en instituciones como YPFB y el Ministerio de Energía e Hidrocarburos, impulsando proyectos en gestión de riesgos y sostenibilidad.

Fortalezas clave: Entre sus principales habilidades destacan la planificación estratégica, la negociación en contextos de alto riesgo y la captación de fondos. Su trabajo previo incluye la articulación de alianzas con organismos internacionales para canalizar financiamiento para iniciativas de alto impacto social y económico.

Con estas designaciones, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías reafirma su compromiso de fortalecer la institucionalidad del sector y promover una gestión transparente, eficiente y orientada al desarrollo sostenible de Bolivia.

