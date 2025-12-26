Más de $us 4 millones se pierden al día en turismo por los bloqueos

El viceministro de Turismo, Andrés Aramayo reportó que existe una pérdida de más de $us 4 millones diarios en turismo ocasionado por los bloqueos en el país, según informó a Btv.

Además, enfatizó que los bloqueos dejan consecuencias a futuro provocando daño a la reputación de país como destino turístico y cancelación de reservas en el sector hotelero y agencias de viajes.

“En temporada alta, que es justamente donde nos encontramos ahora, se están perdiendo entre 4 a 4.5 $us millones al día, eso de afectación directa por los bloqueos”.

Aramayo mencionó que se debe garantizar el derecho al libre tránsito de los bolivianos y de los visitantes en el territorio nacional.

