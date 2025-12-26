TEMAS DE HOY:
¡Atención! Esta es la variación que sufrió el dólar paralelo del lunes 22 al viernes 26 de diciembre en Bolivia

Plataformas digitales registraron variaciones respecto al tipo de cambio del dólar paralelo durante la semana del lunes 22 al viernes 26 de diciembre de 2025.

Jhovana Cahuasa

26/12/2025 13:28

Bolivia

Durante esta semana, desde el lunes 22 al viernes 26 de diciembre, el portal especializado dolarboliviahoy.com, emitió los reportes diarios sobre la cotización de la divisa estadounidense respecto al mercado paralelo, mostrando variaciones en el tipo de cambio.

Variación que sufrió el dólar paralelo

Lunes 22 de diciembre: La divisa estadounidense se cotizó en el mercado paralelo con un precio de venta de 9.62 (BOB), y un precio de compra de 9.71 (BOB).

Martes 23 de diciembre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta 9.62 (BOB), y un precio de compra de 9.71 (BOB).

Miércoles 24 de diciembre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 9.41 (BOB), y un precio de compra de 9.47 (BOB).

Jueves 25 de diciembre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 9.51 (BOB), a la venta y el precio de compra de 9.56 (BOB).

Viernes 26 de diciembre: El dólar paralelo registra la cifra de 9.54 (BOB) para la venta, y un precio de compra de 9.58 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela sufrió modificaciones respecto a la pasada semana. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

 

